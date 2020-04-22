Pakdemirli: Güvenle üretmeye devam edin, gerekirse devlet olarak biz alırız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız.
- Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir.
- Selçuk Efes Havalimanı’na Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuruyoruz.
- Tire’de 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikası'nı da inşallah temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.
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