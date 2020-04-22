Pakdemirli: Güvenle üretmeye devam edin, gerekirse devlet olarak biz alırız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere çağrı yaptı ve “Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın. Siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız” dedi.