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    Zeytin-yeşil zeytin

    Sofralık zeytinin yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine gönderildi

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye'den bu sezon yapılan 80 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının 48 milyon doları Avrupa ülkelerine gerçekleşti.

    Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye zeytin ihracatının başladığı Ekim 2019'dan Nisan 2020'ye kadar yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracata imza attı.

    Siyah ve yeşil olarak ihraç edilen zeytinde en fazla talep ise Avrupa'dan geldi. Toplam ihracatın yüzde 60'ını oluşturan 48 milyon dolarlık zeytin Avrupa ülkelerine gönderildi.

    © AA / Ali Balıkçı
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    En fazla talep Almanya'dan

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi artış trendine giren ancak salgın sonrası yatay seyreden siyah zeytin ihracatı ise 61 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Siyah zeytin ihracatında 20 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Geleneksel zeytin pazarı arasında bulunan Romanya'ya ise 10 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı.

    Türkiye'nin komşu ülkesi Irak'a ise 9.1 milyon dolarlık siyah zeytin gönderildi. Siyah zeytini ağırlık olarak gıda sanayinde kullanan ABD'ye ise 4.3 milyon dolarlık ürün gönderildi.

    Yeşil zeytin ihracatında ise ihracat 19 milyon dolarda kaldı.

    Yeşil zeytine sofralarında yer veren Irak'a 4.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, bunu 3.8 milyon dolarla Almanya ve 1.8 milyon dolarla ABD izledi.

    © AA /
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    Zeytinyağı ihracatında düşüş

    Zeytinyağı ihracatında ise düşüş eğilimi dikkati çekti. Kasım 201 -Nisan 2020 arasında gerçekleştirilen zeytinyağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşerek, 84 milyon 410 bin dolardan 58 milyon 300 bin dolara geriledi.

    Zeytinyağı ihracatında ilk sırada 16 milyon 200 bin dolarla ABD yer aldı. Bunu 8 milyon 600 bin dolarla İspanya ve 3.2 milyon dolarla Japonya izledi.

    Afrika ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatı ise gelecek adına umut verdi. Afrika'ya yapılan zeytinyağı ihracatı geçen sezona göre yüzde 16 artarak 3 milyon 800 bin dolara çıktı.

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