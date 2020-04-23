Dolar/TL 6.98 seviyesinde, petrol yükselişe geçti

Türkiye piyasalarının tatil olduğu bugün küresel piyasalarda işlemler iyimser bir havada gerçekleştiriliyor. Dolar/TL kuru dün akşam 7 liranın üzerini gördükten sonra bu sabah 6.98 liradan değerleniyor. Yeniden yükselişe geçen brent petrol 23 doları gördü.

Türkiye'de piyasaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde dünya borsalarında genel itibarıyla alıcılı bir seyir izleniyor.

ABD borsalarının dün yüzde 2'nin üzerinde artıda kapanmasının ardından bu sabah itibarıyla ABD vadelileri ve Asya borsalarında ağırlıklı olarak yükselişler söz konusu.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL, Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu bu güne 6.98 seviyesinden başladı. Dolar 6.9825 liradan, euro ise 7.5585 liradan el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru dün akşam kısa bir süreliğine de olsa 7 liranın üzerini gördü ve 7.0077 ile Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmandı.

Petrolde yükseliş yüzde 10'u geçti

Petrol piyasalarında hafta boyu devam eden düşüş yerini yükselişe bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı, dün sabah saatlerinde 16 dolara kadar çekilmesinin ardından başladığı yükselişe bu sabah da devam ediyor.

Brent petrolün varili sabah saatlerinde 23 doları aştı. ABD ham petrolü, yüzde 12 civarı artışla 15 doların üzerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları sakin

Spot altın fiyatlarında nisan ayı boyunca devam eden 1650-1750 dolar bandındaki hareket sürüyor. Bu sabah, altının ons fiyatı 1720 dolar civarında değerleniyor.