Benzine 29 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 29 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 25 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



25/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 29 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) April 24, 2020

​EPGİS'in açıklamasında, "25/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.



Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5.07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.38 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4.98 liradan 5.27 liraya yükselecek.