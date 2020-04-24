Belediyelerden asfalt hamlesi: 'Çok sayıda belediye stok için depo arıyor'

Koronavirüs salgını, petrole de petrolden elde edilen ve asfaltlamada kullanılan 'bitüm' fiyatını da dip yaptırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra il ve ilçe belediyeleri 'ucuz' bitüm satın almaya ve depolamaya başladı. Bazı belediyelerin, daha fazla stok yapabilmek için boş depo aradıkları belirtiliyor.

Koronavirüs salgını sonrasında küresel düzeyde petrole olan talep önemli ölçüde geriledi. Dünyada, salgın öncesinde günlük petrol tüketimi 100 milyon varil düzeyinde bulunuyordu. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında küresel düzeyde milyonlarca insanın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması, ulaşım sektörünün (kara, hava) petrole ve ürünlerine olan talebini azalttı.

Brent petrol 16 dolara kadar düşerken, Batı Teksas tipi mayıs kontratlı petrol fiyatı eksiyi gördü. Brent petrol halen 21 dolardan işlem görüyor.

Bitümde büyük düşüş

Bir petrol ürünü olan ve asfaltlamada kullanılan 'bitüm' fiyatı da hızla düşüş kaydetti. Yılbaşında tonu 2 bin 237 TL olan bitümün rafineri çıkış fiyatı, (KDV hariç) 915 TL’ye kadar geriledi.

Gerek Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekse de il ve ilçe belediyeleri, ucuz bitüm satın almaya ve depolamaya başladı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar, çok sayıda belediyenin, daha fazla stok yapabilmek için boş depo aradığını söyledi. Kaynaklar, “Bitüm ton fiyatı 915 TL’ye düştü. Çok değil, yıl başında 2 bin 300 TL’nin üzerindeydi. Şimdi, fiyatlar çok uygun olduğu için belediyeler bitüm almak istiyor. Bu amaçla görüşmeler yapılıyor. Depo olanakları araştırılıyor” dedi.

Yılda 1 milyon ton bitüm kullandığı belirtilen Karayolları’nın, 350 bin ton dolayında depolama olanağı bulunuyor. Karayolları da depolarını dolduruyor.