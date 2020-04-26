AK Partili Sofuoğlu'ndan 'ek vergi' hamlesi

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosiklete getirilen yüzde 10 ek verginin geri çekilmesi için MOTED ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sunmak üzere bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Dünya Super Sport Şampiyonu ve eski motosiklet yarışçısı AK Partili Sofuoğlu, motosiklete getirilen yüzde 10 ek verginin geri çekilmesi için harekete geçti.

Sofuoğlu, "Motosiklete gelen ek vergilerle ilgili hazırladığımız raporu tamamlamak üzereyiz. Bu hafta sonu MOTED temsilcilerimizle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımıza raporu sunacağız" dedi.

Koronavirüs salgını ve kurdaki artış nedeniyle düşüşe geçen motosiklet pazarına bir darbe de yeni vergi düzenlemesi ile gelmiş, motosiklete ilave yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilerek, toplam ek vergi oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı.

'200 bin istihdam tehlikede'

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sunulacak raporda, ek verginin yıl sonunda pazardaki daralma oranını yüzde 40'a kadar çıkarabileceği endişesine dikkat çekilecek.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) öncülüğünde hazırlanan raporda ayrıca satışlardaki bu büyük kaybın sektördeki 200 bin kişilik istihdamı da tehlikeye sokacağı, işten çıkarılmaların kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulunulacak. Sosyal medyada ek vergiye gelen tepkilere yönelik yapılan araştırmanın sonucu da raporda paylaşılacak. MOTED, motosikletin hobi değil, bir ulaşım aracı olduğunu vurgulayacak.

5 bin TL olan motosiklet 10 bin TL'yi aştı

Gelen son zamla birlikte 250 cc altındaki bir motosiklete ödenen vergiler sırasıyla ilave gümrük vergisi yüzde 30'a çıkarken, bu orana yüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5 bin TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8 bin 284 TL'ye geliyor.

Bu durumda 3 bin 284 TL tüketici vergi ödemiş oluyor. Bu oran 250 cc üstü motosiklete ise daha da yüksek. 250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV yüzde 8 yerine yüzde 37 olarak uygulanıyor. Yine aynı hesaplamayı yapıldığında, vergisiz fiyatı 5 bin TL olan 250cc üstü bir motosikletin fiyatı 10 bin 508 TL'ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatından biraz daha fazla ilave bir bedeli vergiler için ödeniyor.