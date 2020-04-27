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    Ruhsar Pekcan

    Ticaret Bakanı Pekcan: Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler yurt dışına çıkabilecek

    © AA / İsa Terli
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (392)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202004271041913513-ticaret-bakani-pekcan-kovid-19-semptomu-gostermeyen-turk-soforler-yurt-disina-cikabilecek/

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs semptomu taşımayan Türk şoförlerin İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç, Türkiye'ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izin verileceğini açıkladı.

    Ticaret Bakanı Pekcan, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

    Pekcan, "Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine izin verilecek" dedi.

    Kovid-19 semptomu görülen yabancı şoförlere izin yok

    Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

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    "Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili valilik veya kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. Kovid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili sağlık müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır."

    'Tıbbi malzeme ve gıda taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek'

    Bazı araçlar ile şoförlerin girişinin ayrı önem taşıdığına işaret eden Pekcan, "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek" bilgisini paylaştı. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (392)
    Etiketler:
    Kovid-19, Sağlık Bakanlığı, Karantina, İran, Irak, Türkiye, Koronavirüs, yurt dışı, Şoför, TIR, Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı
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