ÇİB Başkanı Aslan: Çelik ihracatı nisanda yüzde 35 düştü, üretime ara verilebilir

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, nisan ayının ilk yirmi gününde çelik ihracatının yüzde 35.7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini, böyle devam ederse mayısta üretime ara vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle sektör ihracatının nisan ayının ilk 20 gününde yüzde 35 civarı gerilediğini, ihracattaki düşüşün mayısta da sürmesini öngördüklerini söyledi. Aslan, yeni sipariş oluşmaması durumunda sektörün üretime ara vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.

'Düşüş mayısta devam edebilir'

Aslan yaptığı yazılı değerlendirmede, çelik ihracatının yılın ilk çeyreğinde miktar bazında yüzde 10, değer bazında da yüzde 15.1 gerilediğini belirterek, “Nisan ayının ilk yirmi gününü incelediğimizde, çelik ihracatının miktarda yüzde 33.7 düşüş ile 877 bin tona, değerde ise yüzde 35.7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün mayıs ayında da devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

ÇİB verilerine göre, Türkiye’nin çelik ihracatı ilk çeyrekte 5.1 milyon ton olurken, değer bazında ise 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

'Yeni siparişler durdu'

Aslan, “Salgından önce alınan siparişlerin üretimine devam ediyoruz ancak bir süredir sektörümüzün genelinde yeni siparişler söz konusu değil. Hatta zaman zaman sipariş iptalleri ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Salgının etkisinin bu seviyede devam etmesi ve yeni siparişlerin oluşmaması durumunda çelik üreticilerimizin de üretimine ara vermek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Türk çelik sektörünün zaten uygulanmaya devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle en önemli ihracat pazarlarında kayıplar yaşamaya devam ettiğini belirten Aslan, bu doğrultuda yeni hedef pazarlar belirlediklerini söyledi.

Aslan, “Yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radarımıza aldık. Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.