Kimsenin istemediği petrol Singapur Boğazı’nda dev tıkanıklığa yol açtı

Hint Okyanusu’na Pasifik’e bağlana dar Singapur Boğazı’nda, 60 tankerlik dev bir tıkanıklık oluştu. Karadaki depolar ağzına kadar dolu olduğundan kimsenin istemediği petrolü stoklamak için tankerler kullanılıyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, eskiden 4-5 günde boşaltılan tankerler şimdi yaklaşık 2 hafta beklemek zorunda kalıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Singapur’da da petrol talebinde sert düşüş yaşanıyor. Yakıt stokları, Nisan ayı ortalarında 4 yıllık maksimumu gördü, arıtma hızı kapasitenin yüzde 60’ına düştü, ikinci çeyrekte yüzde 50’ye düşmesi bekleniyor.

Benzer tablo, depoların yüzde 95’lik doluluk oranına ulaştığı Hindistan’da da gözlemleniyor. Artırma tesisleri, hammadde için yer arayışında pompalama istasyonlarına bile başvuruyor. Birçok şirket çıkış yolunu tanker kullanmakta buldu. Vortexa analiz şirketinin verilerine göre, Asya bölgesinde yüzer depo sayısı son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Petrol depoları haline gelen gemilere talep arttığından dünya genelinde hammadde taşıma fiyatları da sert bir şekilde yükseldi. Ayrıca şirketler, uygun alıcı bulma umuduyla gemilerin hızını düşürerek denizde bulunma süresini uzatıyor.

Petrol fiyatları haftaya yine sert düşüşle başladı. Brent petrol fiyatı yüzde 4, WTI ise yüzde 13 değer kaybediyor.