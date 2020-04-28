ABD, Rusya'ya çifte amaçlı ürün ihracat kurallarını sıkılaştırıyor

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), askerler tarafından veya askeri amaçla kullanılabilecek ürünlerin Rusya, Çin ve Venezüella’ya ihracat kurallarını sıkılaştıran düzenlemeler hazırladı.

Mevcut ihracat kontrol prosedürü için hazırlanan düzenlemelere gerekçe olarak ABD’nin 'ulusal güvenlik stratejisi' gösteriliyor.

Stratejide, Rusya ve Çin’in "Venezüella'ya destek verdiği ve bölge genelinde askeri bağları ve askeri satışları genişletmeye çalıştığı" ifade ediliyor.

Söz konusu ülkelere ihracatı için ABD yönetiminin özel iznini gerektiren ürünler listesine, aralarında alet ve makine mühendisliği, telekomünikasyon, yazılım ve uzay teknolojileri ürünleri ile sensörler, lazerler ve diğer ekipmanlar, askeri amaçla kullanılabilecek araç ve materyallerin olduğu 10 yeni pozisyon eklendi.