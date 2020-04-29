Dijital Tarım Pazarı açılıyor

'Dijital Tarım Pazarı'nın online tanıtımında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı'nın online tanıtımında konuştu.

"Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek."

'DİTAP planlı üretimin yapıldığı pazar olacak'

Pakdemirli, "DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak. DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek. DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak" diye konuştu.

Pekcan: Dijital Tarım Pazarı tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Pekcan, "Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak" ifadelerini kullandı.