Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, çok daha sert ve net tedbirler alacağız

Koronavirüs sürecinde stokçuluk yapanlara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Dijital Tarım Pazarı'nın online tanıtım toplantısında konuştu.

Stokçulara fırsat vermeyeceklerine vurgu yapan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu fırsatçılara şunu söylüyorum, koronavirüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız. Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar, bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız."

Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı'nı hem tarladan sofraya kurmak isteğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından üstleneceği yol hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından gayet önemli görüyoruz. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Platformdaki işlemlerden ek vergi, harç, hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirten Albayrak, "Bu anlamda destekler verebiliriz. Bu tip benzeri oluşumların teşvik edilmesi öncelik olmalı. Genişletilmesi, topluma kulanım kolaylığı açısından rekabetçi olması açıcından olumlu bakarız" açıklamasını yaptı.