ABD ekonomisinde koronavirüs etkisi: 2008 finansal krizinden beri en büyük daralma

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi. 2008-2012 küresel finansal krizinden beri yaşanan en büyük daralma oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4.8 azaldı. 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

BREAKING: US economy shrank by -4.8% in the first quarter -- the biggest decline since the Great Recession (GDP fell -8.4% in Q4 2008)



The worst is yet to come. Q2 2020 expect to be -35% — Heather Long (@byHeatherLong) April 29, 2020

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Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2.1'lik büyüme kaydetmişti.

U.S. real GDP shrank at 4.8% annualized pace in 1st quarter, sharpest decline since 2008 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 29, 2020

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Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1.3 artış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1.8 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1.4 artması yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Büyüme verisi öncesi 1.0842 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1.0860'a yükseldi. Dolar/TL ise 6.9850'den 69768'e geriledi.

Diğer taraftan, 1.718 dolardan işlem gören altının onsu 1.717 seviyesinde gerçekleşti. 23,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise verilerin ardından 24.53 dolardan işlem gördü.