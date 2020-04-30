Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e düşürdü

TCMB Başkanı Uysal, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen 'Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
#Canlı: TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı"nda video konferans yoluyla sunum gerçekleştiriyor https://t.co/WIdZUGsJNF— AA Canlı (@AACanli) April 30, 2020
Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 7.4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
- (Swap) İlişkilerimizin güçlü olduğu merkez bankalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız. Rezervlerdeki dalgalanmanın geçici olduğunu söyleyebilirim.
- İstihdam tarafında kısa çalışma ödeneği gibi alınan tedbirlerin işsizliğin çok hızlı düzeyde artmasını önleyici katkılar yapacağını düşünüyoruz.
Ayrıntılar geliyor.
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