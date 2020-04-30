Dünyanın en zengin 10 insanının serveti Kovid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomide neden olduğu güven kaybına rağmen 76 milyar dolar arttı.

Ünlü Amerikan dergisi Forbes'un yayınladığı Milyarder Listesi'nin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti, koronavirüsün ekonomide güven kaybı ve işsizliğe neden olmasına rağmen artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kapsamında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik kriz yaşanırken, ülkeler de peş peşe hazırladıkları ekonomik yardım paketleriyle kriz dönemini atlatmak için yoğun çaba harcıyor.

Dünyanın en zengin ismi olarak gösterilen Amazon CEO'su Jeff Bezos ise kampanyalara 100 milyon dolar bağışta bulunarak en çok bağışta bulunanlar listesinde 5. sırada yer aldı.