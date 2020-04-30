Benzine 16 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



01/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 16 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) April 30, 2020

​Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.33 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5.03 liradan 5.19 liraya, İzmir'de 5.20 liradan 5.36 liraya yükselecek.