Kamu bankalarından ortak açıklama: Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan ortak açıklamada, kamu bankalarının Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne yapılan her 100 başvurunun 86'sınının karşılandığını belirtildi.

Kamu bankaları, Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladıklarını duyurdu.

Buna göre, 4.5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapıldı. Kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL oldu.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

"Kamu Bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşımıza toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın %86’sına kredi kullandırılmış olup kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL tutarındadır."