ABD'de son 6 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların toplam sayısı 30 milyonu aştı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1920'lerin Büyük Buhran'ından beri en büyük ekonomik krize sürüklendiği belirtilen ABD'de, 25 Nisan ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı beklentileri aşıp 3 milyon 839 bin oldu.

Geçen hafta 3 milyon 839 bin kişinin eklenmesiyle son 6 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların toplam sayısı 30 milyon 307 bine ulaştı.

At least 30.3 million Americans have filed new unemployment claims since mid-March. https://t.co/qpyeFKyZf8 via @WSJ — Paul Page (@PaulPage) April 30, 2020

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, haftalık ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geriledi.

Geçen hafta, önceki haftanın 4 milyon 442 bin rakamına kıyasla 603 bin kişi azalma kaydedildi.

Gelgelelim piyasa beklentisi olan 3 milyon 500 bin düzeyinden 339 bin fazla çıktı.

Çalışanların beşte biri işini kaybetti

Böylece 21 Mart'tan beri ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyon 307 bine yükseldi.

Bu da ABD'de her 5 işçiden 1'inin son 1.5 ayda işini kaybettiği anlamına geliyor.

Bunlardan en az 10 milyonu henüz sosyal yardım alamadı.