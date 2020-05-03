Suudi Arabistan koronavirüs salgınının mali sonuçları için tarih verdi

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Al Arabiya televizyonuna demecinde Kovid-19 pandemisinin hissedilebilir sonuçlarının mevcut finans yılının ikinci çeyreğinde görüleceğini, o noktadan sonra Suudi Arabistan’ın ve dünyanın eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

Arap bakan, “Suudi Arabistan sert ve çok hızlı önlem aldı. Koronavirüs pandemisinin gerçek sonuçları ikinci çeyrekte kendini gösterecek” diye konuştu.

'Koronavirüsten önceki duruma geri dönüş olmayacak'

Finans yılının ilk çeyreğinde açıklanan bütçe rakamlarının zararın gerçek boyutlarını yansıtmadığına dikkat çeken Cedan, “Suudi Arabistan ve dünya, koronavirüsten önceki duruma geri dönmeyecek. Ekonomik süreçlerde değişimler olacak” ifadelerini kullandı.

Değişimlerin petrol sektöründen ve diğer sektörlerden sağlanan gelirlerin yılbaşından bu yana sert düşüş göstermelerine bağlı olduklarını vurgulayan Cedan, ayrıca hükümetin ‘pandemiye karşı koymak için çok fazla miktarda çeşitli önlemler’ geliştirdiğinin altını çizdi.