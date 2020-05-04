Dolar haftaya 7 TL'nin üzerinde başladı

Türkiye'de enflasyon verisinin yakından izleneceği haftanın ilk gününde dolar/TL güne 7.02'den başladı. Küresel piyasaların genelinde ise satıcılı bir gün başlangıcı yaşanıyor.

Küresel piyasalarda, hafta karamsar bir şekilde başladı. ABD vadelilerinde yüzde 1'in üzerinde kayıplar yaşanırken; Çin'in ve Japonya'nın kapalı olduğu Asya borsalarında açık olan piyasalarda sert satışlar görülüyor. ABD'den Çin'e yöneltilen koronavirüs iddiaları, bu haftanın satıcılı başlamasında önemli bir rol oynuyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre yurt içi piyasalarda ise günün en önemli konu başlığı nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması olacak. Enflasyon verisi öncesinde dolar/TL kuru, 7.02 seviyelerinden güne başladı. Euro/TL ise 7.68'den el değiştiriyor.

TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanacak olan nisan ayı enflasyonunda yüzde 0.70 civarı artış bekleniyor. Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın enflasyon anketine göre beklentileri yüzde 0.72 olurken Foreks'in anketinde ise aylık yüzde 0.65 oldu.