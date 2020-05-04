Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.40 lira olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) May 4, 2020
05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 7
Motorinde 16 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Benzinin litresi İstanbul'da 5.19 liradan 5.26 liraya, İzmir'de 5.36 liradan 5.43 liraya yükselecek.
Ayrıca, Ankara'da ortalama 4.87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4.79 liradan 4.95 liraya, İzmir'de 4.89 liradan 5.05 liraya yükselecek.
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