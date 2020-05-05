Kayıt
07:41 07 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Yerli otomobilin fabrikası 18 ayda tamamlanacak: Toplam 22 milyar liralık yatırım yapılacak

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 224
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104157/46/1041574680_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_59de0f13d6ce93e36d48d6793fb5e6bb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202005051041969387-yerli-otomobilin-fabrikasi-18-ayda-tamamlanacak-toplam-22-milyar-liralik-yatirim-yapilacak/

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üreteceği yerli otomobilin fabrikası 18 ayda tamamlanacak ve inşaatında iki bin kişi çalışacak. Rapora göre 500 milyon euro'su şirket ortaklarından olmak üzere toplam 22 milyar liralık yatırım yapılacak

    Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre yerli otomobilin temellerinin atılacağı Bursa’da kurulacak fabrikanın ÇED raporu açıklandı.

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. İşletmeye alma sürecinin ise 2021 Mayıs ayını bulacak. Üretime ise 2022 yılında başlanacak. Bursa’nın Gemlik ilçesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

    Projede çalışacak personel, öncelikli olarak yöre halkından temin edilecek.

    'Önce iç piyasaya, sonra Avrupa'ya'

    ÇED raporunda otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda Türkiye’de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre Türkiye pazarında C segmentinde bir Spor Amaçlı Taşıt’a (SUV) olan talebin yüksek olduğu görüldü. Pazar tahminleri de, gelecek yedi sekiz yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV’ların ise yüzde 8’in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği vurgulandı. İlk ürün olan C-SUV’nin öncelikle iç pazara sunulması, bundan iki sene sonra da elektrikli araçların yoğun olarak tercih edildiği Avrupa pazarlarıyla ihracata başlanması hedefleniyor.

    Fabrika için sebep Bursa’nın seçildiği de ÇED’de vurgulanan bir diğer konu oldu. Projenin yer alternatifleri olarak Marmara Bölgesi’nde Türkiye’nin gelişmiş sanayi ve lojistik altyapısına sahip İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa şehirlerinin incelendiği belirtildi. Ege Bölgesi’nde ise İzmir ve Manisa değerlendirildi.

    Yapılan incelemelerde Bursa’daki alanın denize sıfır konumda olması ve arazinin yakınında liman yer alması dolayısıyla öne çıktığı ifade edildi. Liman sayesinde üretilecek araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması planlanıyor. Bursa’nın seçilmesinde, Osmangazi Köprüsü’ne ve yan sanayiye yakınlığı da önemli bir faktör oldu.

    Cari açığı 7 milyar euro azaltacak

    Raporda şirket ortaklarının yatıracağı toplam sermayenin 2023 yılı itibariyle 500 milyon euro karşılığı olacağı ifade edildi. Projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulandı. Proje ile 2032 yılına kadar, gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar euro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturulması bekleniyor.

    Sahadaki toprak depolanacak

    Proje alanı 49 yıllığına TOGG’a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon, 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.

    Ancak bu iş makinelerinden sadece kamyonlar sahaya malzeme temini için giriş çıkış yapacak. Sahanın bir bölümünde kazı yapılacak alanlarda 10 santimetre bitkisel toprak bulunduğu ve bu toprak malzeme ekskavatör ile kürenerek alınacak. Alınan toprak, alanda oluşturulacak bitkisel toprak depolama sahasında ayrıca tutulacak.

    Etiketler:
    Yatırım, Fiyat, Yerli Otomobil Girişim Grubu, Yerli otomobil
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Büyük Vatanseverlik Savaşı (1941 -1945) yıllarında kullanılan Sovyet yapımı KV-85 ağır tankı. 130 adet olarak Eylül-Ekim 1943 tarihleri arasında üretildi.
    Efsanevi Sovyet tankları
    Karikatür
    Pentagon şefi: ABD’nin Venezüella’daki olaylarla alakası yok
    İnfografik
    BM-13 Katyuşa çok namlulu roketatar sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet