Hurma ithalatına 5 yılda 193 milyon dolar harcandı

2015-2019 döneminde 193 milyon 19 bin dolarlık hurma ithalatı yapılırken, aynı dönemde toplam 46 milyon dolarlık hurma ihracatı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton, 2018'te 39 bin 310 ton ve 2019'da 37 bin 500 ton hurma ithal edildi.

5 yılda toplam 163 bin 454 ton hurma satın alınırken, hurma ithal edilen ülkelere ödenen tutar 193 milyon 19 bin dolar olarak kayıtlara geçti.