Benzine bir zam daha

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5.40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.26 liradan 5.31 liraya, İzmir'de 5.43 liradan 5.48 liraya yükselecek.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) May 5, 2020
06/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 5 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına da 16 kuruş zam yapılmıştı.
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