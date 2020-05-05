Astronomik borç: ABD son 5 yıl toplamından daha fazla borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2.9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu. Bu rakamla birlikte ABD, son 5 yıldaki toplam borçlanma rakamının üzerine çıkacak.

ABD Hazine Bakanlığı, tarafundan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine'nin nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

Hazine'nin nisan-haziran döneminde 2.9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği, Hazine'nin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

Mali yıl toplamında 4.4 trilyon dolar borçlanacak olan ABD, son 5 yılda alınan borç miktarının üzerine çıkmış olacak.

Bu rakam, daha önce bir mali yılda ulaşılan toplam borç miktarının yaklaşık 2.5 kat üzerine çıkılması anlamına da geliyor. Nitekim 2009 mali yılında ABD, resesyonla mücadele için 1.85 trilyon dolar borç almıştı.