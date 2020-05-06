Fıstık fiyatları düştü, baklavaya zam yok

Gaziantep'te geçen yıl kilosu 150 TL olan baklavalık fıstığın kilosu, talebin az olması nedeniyle 130 TL'ye geriledi. Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen fıstıktaki düşüş nedeniyle baklavaya bayramda herhangi bir zammın yapılmayacağını ifade etti.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın Gaziantep ve Türkiye için milli bir değer olduğunu söyledi. Son aylarda baklavaya olan talebin azaldığını belirten Sökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insanların genelde evde vakit geçirdiğini ve baklava tüketiminin azaldığını kaydetti.

Baklavalık fıstığın fiyatında yaşanan düşüşün de zammın önüne geçtiğini anlatan Sökmen, "Bayramda herhangi bir zam söz konusu değil. Gerek bu yıl Antep fıstığında fazla rekolte bekliyor olmamız, gerekse son 2 ayda fıstıkta yaşanan düşüşten dolayı zam yapmadık. Vatandaşlarımız bayramda gönül rahatlığı ile baklava yiyebilirler" dedi.

'Tüketim ciddi oranda azaldı'

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Gaziantep'te son 2 ayda baklavada kullanılan boz fıstıkta yüzde 15 civarı fiyat gerilemesi yaşandığını söyledi.

Geçen yıl 150 TL olan baklavalık fıstığın fiyatının talebin azalmasıyla 130 TL'ye gerilediğini anlatan Uçar, "Baklavalık fıstığımız bayramda yapılacak olan baklava ihtiyacını karşılayacak kadar var. Tüketim çok ciddi oranda azaldı. Koronavirüs tedbirlerinde lokanta ve tatlıcılar kapalı. İnsanlar genelde evde olduğu için baklava fazla tüketilmiyor. Bu yıl 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu da yıl içinde fiyatların yükselmeyeceği ve haliyle baklavanın yıl içerisinde fiyatının aynı kalacağını gösteriyor" diye konuştu.