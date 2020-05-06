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    Piyasalar gurusu Mobius: Kriz Türkiye'ye fırsat

    © AFP 2020 / BULENT KILIC
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202005061041977503-piyasalar-gurusu-mobius-kriz-turkiyeye-firsat/

    Gelişen piyasalar gurusu ünlü yatırımcı Dr. Mark Mobius, Kovid-19 krizinde Türkiye’nin küresel ticarette konumunu güçlendirebileceğini, yatırımlardan tedarik zincirlerine, petrol fiyatlarından hisselere krizin Türkiye için birçok alanda fırsat sunduğunu söyledi.

    Dünya Gazetesi'nden Hilal Sarı'nın haberine göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) “#Korona Sonrası Dünyada Türkiye için Kazanma Stratejileri" başlıklı Transatlantic Talks toplantı dizisine konuk olan ünlü yatırımcı Dr. Mark Mobius, COVID-19 salgını nedeniyle küresel ticarette dengelerin değişeceğini belirterek Türkiye için bu krizde birçok fırsat olduğunu belirtti.

    Çinli üretici Türkiye’ye gelebilir

    Çinli üreticilerin ticaret savaşından korunmak için Çin dışına çıktığını belirten Mobius “ABD de tedarik zincirini çeşitlendiriyor. Burada Türkiye için fırsatlar var. Çinli üreticiler Türkiye’ye gelebilir, Türkiye ABD'ye ihracatını artırabilir ve ABD'nin tedarik zincirine daha fazla girebilir” diye konuştu.

    'Türkiye ABD’nin tedarik zincirine girebilir'

    Küreselleşmenin zayıflamadığını aksine güçlendiğini belirten Mobius,Küreselleşmenin bittiği söyleniyor aksine ülkeler daha iyi iletişim içinde. ABD-Çin ticareti her halükarda hep devam edecek. Ama ABD haklı, ikili dengede açık çok fazla. O yüzden ABD’nin tedarik zinciri çeşitlenecek. Türkiye de bu arada girmeli tedarik zincirine” değerlendirmesini yaptı.

    'ABD ile STA olmaması için neden yok'

    Türk diplomatların ABD ile ilişkileri de - özellikle de ticaret alanında - iyileştirmesi gerektiğini belirten Mobius, “STA anlaşması ya da Gümrük Birliği gibi bir anlaşma için bile görüşebilir. Olmaması için hiçbir neden yok. Türkiye’nin ABD'ye ABD'de yüksek miktarda üretilemeyen ve ihraç edebileceği çok şey var” dedi.

    'GAP gibi dev bir istihdam projesi yatırım getirir'

    Swap anlaşması yapılmadığı ve IMF’ye başvuran ülke sayısının giderek arttığı bir ortamda yatırımcı güveninin nasıl tashih edilebileceğine ilişkin soruya ise Mobius “GAP projesine benzer dev bir istihdam ve altyapı projesi yapılmalı. Türkiye bunu kendi finanse edebilir, ekonomiyi büyüteceği için yabancı yatırım da gelir” yanıtını verdi.

    'Türkiye petrol stoklasın'

    Petrol fiyatlarının bir yıla düzeleceğini ve düşüşün Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için muhteşem olduğunu belirten Mobius “Türkiye imkanı kaynağı varsa stoklayabildiği kadar petrol stoklasın” dedi.

    'Türk varlıklarında alım fırsatı'

    Türk varlıklarına ilişkin ise Mobius, "Ayı piyasası bitmiş görünüyor" dedi ve Türkiye’de tüm ayı piyasalarının ‘alım fırsatı’ olduğuna dikkat çekerek “Bu kriz de tüm krizler gibi bitecek. Türkiye’de çok ayı piyasası gördük ve hep alım fırsatıydı. Şu anda Türkiye’de borsa boğaya dönmüş görünüyor. Düşüşler tabii ki olacaktır ama alım fırsatları var” dedi.

    'Bol likidite hisselere yarayacak'

    Bol likiditenin hisse fiyatlarını yükselteceğini öngören Mobius,Hisselerde fiyatlar yükselecek buna karşı en iyi koruma da hisse almaktır. Rekabetçi olmayan şirketler silinecek. İflaslar olacak. Bazı sektörlerde konsolidasyon. Altın favorim, her portföyde en az yüzde 10 altın olmalı” dedi.

    Hisselerde sektörel tavsiteleri sorulduğunda ise Mobius “Sağlık, hastane, test, tıbbi ekipman çok büyük ilgi görecek. Sağlıklı gıda, diyet egzersiz programları gibi sağlıklı yaşam ürün ve hizmetleri de keza öyle. Türkiye özelinde ise tüm bunların yanı sıra ihracat yapabilen ve teknolojiye ayak uydurabilen geleneksel şirketleri izlemek gerek” yanıtını verdi.

    TAİK’ten ABD ile işbirliği çağrısı

    TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, moderatörlüğünü TAİK ATC Komite Başkanı Çağlan Mursaloğlu’nun yaptığı toplantıdaÇin’in Afrika kıtasında giderek artan ekonomik etkisini yavaşlatmak için Türkiye ABD ile birlikte çalışabilir” değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Petrol, Ekonomi, Kriz, Kovid-19, Mark Mobius
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