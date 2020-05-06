Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan ihraç edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'ye kazandırılan yerli solunum cihazının ilk ihracatı yapıldı. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince salgın döneminde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.
Yeni Şafak'ın delfi.lt sitesinden aktardığına göre yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makine. İlk etapta 100 adet üretilen yerli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi.
Biyovent'in özellikleri
Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle yerli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Cihaz şu özellikleri taşıyor:
- Milisaniyeler içerisinde tepki verir.
- Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.
- Entegre nebülizör sistemine sahip.
- Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.
- Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri
- Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.
- Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.
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