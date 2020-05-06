Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan ihraç edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye'nin ihtiyaç üzerine ürettiği yerli solunum cihazında yeni bir gelişme yaşandı. 3 Türk firması ve ASELSAN'ın bir araya gelerek tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği solunum cihazının ilk ihracatı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'ye kazandırılan yerli solunum cihazının ilk ihracatı yapıldı. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince salgın döneminde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

Yeni Şafak'ın delfi.lt sitesinden aktardığına göre yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makine. İlk etapta 100 adet üretilen yerli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi.

Biyovent'in özellikleri

Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle yerli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Cihaz şu özellikleri taşıyor: