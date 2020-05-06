Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişmesine neden oluyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zamlar, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 20

Motorinde 27 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) May 6, 2020

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.