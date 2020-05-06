CHP’li Torun: Fındık derhal stratejik ürün ilan edilmeli ve 'Fındık Kanunu' hazırlanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Artık üreticimizin aklından ‘bu yıl benim halim ne olacak?’ sorusunu çıkartmamız, ürününün zarar etmeyeceğinden emin olmasını sağlamamız gerekmektedir. Fındık derhal stratejik ürün ilan edilmeli ve bir ‘Fındık Kanunu' hazırlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında fındık üreticisinin sorunlarını ele aldı.

Torun, “Daha önce de belirttiğimiz gibi üreticiden nihai tedarikçiye kadar uzanan zincirde herkesin kazandığı bir ürün haline getirmek zorundayız. Bunun için orta ve uzun vadeli programlamalar yapılmalı, artık üreticimizin aklından ‘bu yıl benim halim ne olacak?' sorusunu çıkartmamız, ürününün zarar etmeyeceğinden emin olmasını sağlamamız gerekmektedir'' diye konuştu.

'Sürdürülebilir bir planlama ile hareket etmeliyiz'

Fındık üreticileri için uzun vadede programların yapılmasına dikkat çeken Torun, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planların katılımcı bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.

Torun, “Tabi ki bu süreçte üreticiden nihai tedarikçiye kadar her yapının üzerine düşen sorumluluklar vardır. Eğer bu sorumlulukları yerine getirirsek her yıl fındık üzerinde yapılan tartışmalara son verir, karşılıklı güç denemelerini ortadan kaldırır ve fındığı herkesin kazandığı bir ürün haline getirebiliriz. Artık yıllık kazançlarda değil, sürdürülebilir bir planlama ile hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

'TMO'nun veya Fiskobirlik'in üreticiye sahip çıkması gerekiyor'

Ordu, Giresun’un başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin başlıca geçim kaynaklarından biri olan fındığın, her yıl yaşadığı belirsizlik sürecinin geçtiğimiz yıl da yaşandığını söyleyen Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Tatmin edici olmasa da TMO'nun ekim ayında devreye girmesiyle fiyatlar üreticinin beklentisine yaklaşmıştır. Ancak TMO Haziran ayında alım yapsaydı, fındığını borçlarından dolayı satmak zorunda kalan üreticilerimiz de değeri ile ürünlerini satmış olacaklardı. Bu süreçte anlıyoruz ki piyasayı regüle etmek için TMO veya Fiskobirlik'in devreye girip üreticiye sahip çıkması gerekmektedir. Aksi takdirde serbest piyasa koşulları üreticiyi hep mağdur etmekte, ekonomik gücü yüksek olan alıcılar borçlu üreticinin elinden fındığı hep ucuza almaktadır."

'Fındık derhal stratejik ürün ilan edilmeli'

Torun, TMO piyasadan bu yıl 16.5 TL'den 80 bin ton fındık aldığını, bu fındıkları 22-24 TL'den elinden çıkartarak, sezonda yaklaşık olarak 490 milyon TL kar ettiğini ifade etti. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu hususta bizler üreticilerimizin sorunlarını duyurabilmek için mümkün olan her platformu değerlendirip, üreticilerimizin sorunları hakkında yürüyüşler, mitingler, çalıştaylar gerçekleştirdik. Tekrar yineliyoruz ki; Fındık derhal stratejik ürün ilan edilmeli ve bir ‘Fındık Kanunu' hazırlanmalıdır. Yaklaşmakta olan yeni sezon içinse TMO'nun veya Fiskobirlik'in üreticiyi sahipsiz bırakmayarak şimdiden fiyat belirleme çalışmalarına başlamaları ve alım garantilerini vermesi gerekmektedir. Fındık üzerinden siyaset yapmaya çalışanların da geçmişte ne söylediklerine ve neler yaptıklarına da dikkatle bakmak gerekmektedir."

'Yason Burnu'nun doğasını bozmayın'

Son dönemlerde gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yason Burnu'na yapılacak olan yolla ilgili Seyit Torun şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında Ordu'da yapılan, sahille Boztepe mevkii arasından geçen teleferiğe Yalı Camii'nin siluetini bozacağı gerekçesiyle itiraz edenler, şimdi tarihi Yason Burnu'ndan yol geçirmeye çalışarak bu dokunun görselliğini bozmaktan başka ne yapmaktadırlar? Yason Burnu 1.derece sit alanıdır, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan izin alınmış mıdır? Tarihi doku olan Yason Burnu'na yapılacak olan yolla ilgili bir bilgi verilmiş midir? Tarihin dokusuna aykırı olarak yapılan yol açılma çalışmasının durdurulması için çağrıda bulunuyorum, bu hatadan geri dönün."CHP’li Seyit Torun: Fındık derhal stratejik ürün ilan edilmeli ve 'Fındık Kanunu' hazırlanmalı."