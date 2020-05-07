AA: Londra merkezli kuruluşlar Türk Lirası'na değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor

Anadolu Ajansı, Londra merkezli bazı finansal kuruluşların ellerinde olmayan Türk Lirası ile yüksek miktarda döviz almaya kalktıklarını ve Türk Lirası'na değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarını sürdürdüklerini öne sürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, TL'nin değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen finansal kuruluşlar, Merkez Bankası'nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Haberde, Türk piyasasına yönelik ataklar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirildiği belirtildi.

İlgili işlemlerin düzenleyici kurumlar tarafından tespit edildiği ve hukuki süreç başlatıldığı belirtilen haberde, işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği kaydedildi.