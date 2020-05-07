Motorinde 7 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorine dün yapılan 27 kuruş zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 7 KRŞ/LT



pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) May 7, 2020

​Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikas'ından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5.23 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5.22 liradan 5.15 liraya, İzmir'de 5.32 liradan 5.25 liraya inecek.