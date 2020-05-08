Mısırlı yatırımcı: Petrol fiyatları yeniden 100 dolara çıkacak

CNBC'ye demeç veren Mısırlı milyarder yatırımcı Naguib Sawiris, "Petrol fiyatlarının 18 ay sonra 100 doları göreceğine kesinlikle inanıyorum" dedi.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasındaki fiyat savaşını ABD'li kaya gazı şirketlerini piyasanın dışına itmek için çıkardığını savunan Sawiris, "Moskova ve Riyad, kara altın fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini biliyordu ancak 'rakiplerini yok etmek' ve daha sonra varil fiyatının 50-60 dolar seviyesine çıkmasını beklemek için durumu zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.