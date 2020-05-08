Bitcoin ‘halving’ öncesinde 3 aydır ilk kez 10 bin doları aştı

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, halving öncesinde şubat ayından beri ilk kez 10 bin doları aştı.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, bazılarının son dönemdeki fiyat artışının nedeni olarak gördüğü, giderek yaklaşan teknik bir olay öncesinde yeniden 10 bin doların üzerine tırmandı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Bitcoin Cuma günkü Asya işlemlerinde yüzde 2.7 yükselişle 10 bin 70 dolara tırmanarak 24 Şubat'tan beri ilk kez beş haneli bir fiyat gördü. Kripto para TSİ 09.37'de 9 bin 771.3 dolardan alıcı buldu.

Halving/halvening madencilerin ödüllendirildiği kripto para sayısının yüzde 50 azalması anlamına geliyor. Enflasyonu kontrol altına almak için tasarlanan bu olay ile birlikte madencilerin alacağı ödül 12 Mayıs itibarıyla yarıya inecek.

Blockchain yatırım ve danışmanlık şirketi Kenetic Capital idari partneri Jehan Chu, "Bitcoin zirvelerde ve diplerde algıya göre işlem görüyor. Halvenin sonrasında yaşanan sersemlik normal fiyat çekilmelerinin bir parçası ve Bitcoin'un temel değerine karışıyor" dedi.

Koronavirüs kaynaklı volatiliteden olumsuz etkilenen Bitcoin'un fiyatı Mart ortasından beri iki katını aşarak küresel hisse senetlerindeki ralliye katıldı.