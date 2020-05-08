Benzine 15, motorine 13 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikas'ından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.80 lira olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) May 8, 2020
09/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 15
Motorinde 13 KRŞ/LT
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Benzinin litresi İstanbul'da 5.51 liradan 5.66 liraya, İzmir'de 5.68 liradan 5.83 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5.23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.15 liradan 5.28 liraya, İzmir'de 5.25 liradan 5.38 liraya yükselecek.
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