İGDAŞ soruşturma konusu olan faturalarla ilgili çalışma başlattı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) mevzuata aykırı kesildiği gerekçesiyle doğalgaz faturalarının iptal edilmesi için yazı gönderdiği İGDAŞ, faturalarla ilgili çalışma başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mevzuata göre faturaların 35 günden fazla olmaması gerekirken salgın yüzünden 40-45 günlük fatura kesmesi nedeniyle İBB şirketlerinden İGDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı.

EPDK, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen faturaların da iptal edilmesini istedi. Tartışma konusu olan faturalarla ilgili İGDAŞ yetkilileri Sözcü'den Özlem Güvemli'ye yaptığı açıklamada EPDK'nın bildirimi sonrasında faturalarla ilgili çalışma başlatıldığını, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdiler.

Yetkililer, hayatın normalleşmesi ile fatura okuma sürelerinin de normal seyrine döneceğini kaydettiler.

“Olmayan bir tüketim faturalandırılmış” gibi algı oluştuğunu belirten yetkililer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptılar:

Faturalar iptal edilse bile o tüketim size ait. Bir sonraki faturada yine ödenecek. EPDK kararında da ‘10 liralık doğalgaza 15 liralık fatura çıkarıldı' denilmiyor. Öyle bir şey mümkün değil zaten.

BOTAŞ'tan aldığımız gazı abonelere ulaştırıyoruz. Bir yerde saklayıp tutabileceğiniz bir şey değil. Süreç tamamen otomatik. Bir makine sayaçtaki barkoda tutuluyor ve otomatik olarak okunuyor.

Yanlış okuma, göz hatası yok. Faturalara tüketilmiş doğalgazın bedeli yansıdı. Biz doğalgazı yurttaşa ulaştırıyor, tahsil ettiğimiz parayı BOTAŞ'a ödüyoruz. Bize de metreküp başına sentle ifade edilen bir rakam kalıyor.

O da bizim operasyon giderlerimiz için. Faturayı 30 yerine 40 günlük okumak İGDAŞ lehine bir durum değil. Aksine İGDAŞ'ın tahsil süresi uzuyor. Faturanın üzerine son ödeme tarihi olarak 10 gün süre koyuluyor.

BOTAŞ'a ödemeyi daha erken yapıp, fatura tahsiline daha geç başlıyoruz. Bu, kurumun nakit akışını bozan bir durum.

Yetkililer, fatura sürelerinin uzun olmasının özel ve mücbir bir sebepten kaynaklandığına vurgu yaparak “Faturaları iptal edilse bile zaten kullanılmış bir tüketim tekrar faturalandırılacak. İmkanlarımız dahilinde faturalarla ilgili ne yapabileceğimize dair değerlendirme çalışması yapıyoruz. Yakında paylaşılacak” dediler.

'Milyonlarca sayaç geç okundu'

Yetkililer, salgın sürecinde idari izinlerle birlikte yaşanan ani personel kaybı ve vatandaşların bulaş riskine karşı sayaç okuyucularının apartmanlara girmesine izin vermemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığını anlattılar.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle nisan ayında 6 gün sayaç okuması yapılamadığına dikkat çeken yetkililer “Bir günde yüzbinlerle ifade edilen sayıda sayaç okuyoruz. 6 gün çıkamadığınız zaman milyonlarla ifade edilen sayacı geç okumak zorunda kalıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı, personel eksikliği ve abone sayısının çokluğu nedeniyle zorunlu olarak süreler uzadı” dediler.