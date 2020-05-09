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    Bakanlık yetkilileri açıklık getirdi: Vatandaş kendi evini internetten satabilir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202005091042002925-bakanlik-yetkilileri-aciklik-getirdi-vatandas-kendi-evini-internetten-satabilir/

    Ticaret Bakanlığı, vatandaşın kendi gayrimenkulünü internet üzerinde ilan vererek satması halinde ceza alacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, bu tip bir düzenleme olmadığını ifade etti.

    Bakanlık kaynakları bu iddiaların asılsız olduğunu belirtilirken, cezai sorumluluğun gayrimenkulü olan vatandaşı kapsamadığı sadece yetki belgesi almadan satış yapan emlakçılara yönelik olduğunu açıkladılar.

    Emlak sektöründe kayıt dışılığı önlemek ve sektörü regüle etmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya konulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerine yetki belgesi alma şartı getirildi.

    Yönetmelik ile yeni kurulacak emlak işletmelerine yetki belgesi şartı getirilirken, mevcut emlak işletmelerine ise 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alma hakkı sunuldu.

    Gayrimenkul sahibi vatandaşla ilgili düzenleme yok

    Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre vatandaşlara ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı yönetmelik ile ilgili olarak ulaşılan kaynaklar şu açıklamayı yaptı:

    "Vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri kiralama ve satış faaliyetleri ya da bunlara yönelik ilan verme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir hükmün Yönetmelikte bulunmadığı, Bakanlıkça yürütülen Yönetmelik değişikliği çalışmalarında da vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri satışa sunmalarını veya ilan vermelerini engelleyecek herhangi bir hususun yer almıyor.

    Bu durumda, vatandaşlarımız isterse 1 tane, isterse 100 tane gayrimenkulünü internet aracılığıyla yahut başka bir şekilde satışa sunma hakkına sahip olup kiralama, satış ve ilan verme işlemleri 31/08/2020 tarihinden sonra da aynı şekilde devam edebilecektir" denildi.

    Yetki belgesi olmadan ilan veren emlakçıya ceza 5 bin 706 TL

    Bakanlık kaynakları 25 bin TL’lik ceza miktarıyla ilgili de görüş bildirdi. Yine çeşitli haber siteleri ile sosyal medya kurumlarında yer alan ve yetki belgesi olmadan ilan veren emlak işletmelerine verilecek ceza miktarının 25 bin TL olduğu bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, bu durumda 6585 sayılı Kanuna göre ceza uygulanacağı ve ceza tutarının 2020 yılı için 5.706 TL olduğu kaydedildi.

    12 binin üzerinde emlak işletmesi yetki belgesi aldı

    Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018’in ikinci yarısından itibaren Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmeleri için 12 binin üzerinde yetki belgesi düzenlendiği aktarılırken, bu oranın sektörün yaklaşık yüzde 40’lık bölümüne denk geldiği kaydedildi.

    Etiketler:
    Yasak, Ticaret Bakanlığı, Emlak
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