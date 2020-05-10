İGDAŞ, faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama yapıldı.

İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.

İBB'den yapılan açıklamada, "EPDK’nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; halihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır" denildi.