'Tarih belirlendi' iddiası: Restoran ve oteller ne zaman açılacak?

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor.
Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı.
Restoranlar için uygulanacak kriterler
Yeme-içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:
- Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.
- Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak.
- Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek.
- Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek.
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