'Tarih belirlendi' iddiası: Restoran ve oteller ne zaman açılacak?

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor.

Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek.

Habere göre, böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı.

Restoranlar için uygulanacak kriterler

Yeme-içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak: