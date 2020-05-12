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    Koronavirüs sonrası otellerde anahtarsız tatil

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Haziran ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, koronavirüs önlemlerini hayata geçiriyor. Otel odalarında artık anahtar kullanılmayacak. Bütün elektronik işlemler müşterinin cep telefonuna yüklenen QR kodla yapılacak.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme süreci kapsamında, otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurdu.

    Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamalarıyla ilgili Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek’teki 5 yıldızlı oteller de  hazırlıklarını tamamladı.

    Dezenfektan tüneli ve termal kamera

    Otelde hazırlanan senaryoya göre, bir müşterinin havalimanından otele gelişi ve tatil süreciyle ilgili uygulamalı test yapıldı. Havalimanına iniş yapan turist, dezenfektan işlemi yapılan araçlarla otele getiriliyor.

    Otel girişinde turistlerin ateşi ölçülüyor. Müşteri araçtan indikten sonra, araç ve bavulları yeniden dezenfekte ediliyor. Otelin ana giriş kapısında ise termal kamera ile ateşleri ölçülüyor ve ayrıca dezenfektan tüneline giriyor.

    QR kodla temassız işlem

    Resepsiyonda ise görevli ile turist arasında cam koruma kalkanı bulunuyor. Kırmızı renkli sosyal mesafe çizgisini geçmeyecek turist, resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan, cep telefonuna yüklenen QR kod ile otele giriş işlemlerini bilgisayar ekranındaki QR kodla eşleştirerek yapabiliyor. Ardından odasına çıkacak turistin kullandığı asansör girişlerinde de yine dezenfektan bulunuyor. Asansör içleri ise sosyal mesafeye göre en fazla dört kişi kullanılacak şekilde, ayak izleri işaretleriyle hazırlandı.

    Odasına çıkan turist, kapıya hiç dokunmadan yine cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Oda içinde ise tüm elektronik düğmeleri ve klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. Odaya servis ve temizlik hizmeti istediğinde de cep telefonundaki butonlarla talebini elektronik ortamdan iletebiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor.

    'Açık büfe kontrollü devam edecek'

    Otellerde en çok tartışma konusu olan açık büfe restoranda ise açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Restoran alanı da yine sosyal mesafe kurallarına uygun kırmızı uyarı çizgileriyle düzenlendi.

    Müşteri kırmızı çizgiyi geçmemek şartıyla, camekan koruması ardındaki otel görevlilerinden porsiyon halindeki yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü. Sahil ve havuz başındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına uygun, aralarında en az 1’er metre olacak şekilde düzenleniyor.

    'Maksimum güvenlik, minimum risk'

    Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da G-20 Zirvesi’nde konakladığı Calista Luxury Hotel’in Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu söyledi. Kızıldağ, alınacak önlemlerle ilgili hem ulusal hem de uluslararası tüm uygulamaları yakından takip ettiklerini ve ev ödevi gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini anlattı.

    Kızıldağ, yeni dönem için gelecek misafir, personel ve iştirak sağlanan firmaların görevlilerinin otele girdiği andan çıkışına kadarki tüm süreçte herkesin sağlığını maksimum düzeyde korumak, riskleri de minimum düzeye indirecek bir senaryo hazırladıklarını kaydetti.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
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    Misafir kapıdan girdiğinde ateş ölçümü, dezenfektan işlemleri, termal kamera ve dezenfektan tüneli uygulamalarından geçeceğini belirten Kızıldağ, "Eğer sakıncalı bir durum olursa, ilk önlem odası, karantina odasına alınarak burada tıbbi personel müdahale edecek. Gerekiyorsa hastaneye sevki yapılacak” dedi.

    Bütün sosyal mesafe ve dezenfektan kurallarına uygun içeri alınan misafirin ‘check-in’ işlemlerini resepsiyonda temassız QR kod ile yapabileceğini belirten Kızıldağ, “Anahtarı ortadan kaldırdık ve tamamen dijital ortamda akıllı cep telefonlarına QR kodu yüklenerek oda kapılarını açıp, aydınlatma, klima sistemleri gibi bütün sistemleri kullanabilecekler. Bütün restoranlar, barlar, genel alanlarda sosyal mesafeyle ilgili bütün uyarılar yer alıyor. Kendilerine aydınlatıcı broşürler hazırladık. Televizyonlarındaki info kanalları ve otel içindeki diğer dijital platformlarda bunları yayınlıyoruz” diye konuştu.

    Açık büfede sistem değişti

    Hem misafirler, hem personel eğitimleri olduğunu da anlatan Kızıldağ, "Plajlar, havuz ve iskelede sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar hazırladık. Pavilyonlarımız zaten sosyal mesafeye çok uygun. Evet sezon açılıyor, hadi kapılarımızı açıyoruz dediğimizde yüzde 100’e yakın bir şekilde hazır olacağız. Açık büfe açık olacak, ama biz orada minimalist sistemde eskiden olduğu gibi kaşıkla, kepçeyle, maşayla girilen sistemler değil, porsiyonlar hazır olacak. Misafire yemeğini, personelimiz servis edecek. Burada da yine sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu” dedi.

    Yeni dönemde daha da titiz olunacağını kaydeden Kızıldağ, “Zaten otel kapasitesi yüzde 50 oranında kullanılacak ve daha fazla olmayacak. Biz örneğin 1200 yatak kapasitemiz var, 600 yatak planlıyoruz. Otel dışındaki villalarımızda da aynı uygulamalar olacak. Ancak villalarımızda daha özel lüks hazırlıklar da yapılıyor. Bu sezon bunu tercih eden misafirlerin daha yoğun olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Havuz, Açık büfe, anahtar, Dezenfektan, Antalya, Otel, Turizm, Türkiye, Tatil, Koronavirüs, Mehmet Nuri Ersoy
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