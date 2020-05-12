Dolar yeniden 7 liranın altında

Geçen hafta gördüğü 7.2690'daki yeni tarihi zirveden BDDK'nın üç yabancı bankaya getirdiği TL işlem yasağıyla dönen dolar/TL, düşüşünü üst üste 4. güne de taşıdı.

Güne 7.05 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, değer kaybı günün ikinci yarısında yüzde 1'i aştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, son olarak 4 Mayıs tarihinde kısa bir süreliğine 7 liranın altını gören dolar/TL bugün yeniden 7 liranın altına düştü.

Dolar/TL 6.9950'den, euro/TL ise 7.5775'den el değiştiriyor. Dolar/TL kuru bugün içerisinde 6.9742 ile en düşük gün içi seviyelerini gördü.