Rus ve ABD enerji bakanları petrol pazarının istikrarını görüştü

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın ABD’li mevkidaşı Dan Brouillette ile yaptığı telefon görüşmesinde petrol pazarındaki durumun ve istikrara kavuşturulmasına yönelik kolektif önlemlerin ele alındığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, iki bakanın petrol pazarındaki durumu ve istikrara kavuşturulmasına yönelik kolektif önlemleri ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmede dünya petrol pazarındaki mevcut durum ve geleceğe dönük beklentiler, ayrıca durumun istikrara kavuşturulması için alınan toplu önlemler ele alındı. Rusya ve ABD enerji bakanları diyaloğa devam etme konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.