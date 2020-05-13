Dolar/TL güne 6.99'dan başladı

Küresel piyasalarda net bir yönün olmadığı yeni güne dolar/TL 6.99; euro/TL 7.58 seviyelerinden başladı.

Küresel piyasalar yeni güne yönsüz bir şekilde başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık danışmanının ekonomilerin erken açılmasıyla birlikte her şeyin başa dönebileceği uyarısı ikinci dalga endişelerini artırdı ve ABD borsaları ekside kapandı.

ABD vadelileri bu sabah yatay bir seyir izlerken, güne ekside başlayan Asya borsalarında kayıplar ilerleyen saatlerde yönünü artıya çevirdi.

Dünya'nın aktardığına göre, Asya'da Hindistan borsası, ülkede açıklanan ekonomik paketin etkileriyle yüzde 3'ü aşan kazançlarla pozitif ayrışmış durumda.

Dün yeniden 7 liranın altına gerileyen dolar/TL kuru, bugüne dünkü kapanış seviyeleri olan 6.99'dan başladı. Dolar/TL, 6.9905'den, euro/TL 7.5895 seviyesinden işlem görüyor.