Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5.80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.61 lira olacak.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



14/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) May 13, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 5.66 liradan 5.47 liraya, İzmir'de 5.83 liradan 5.4 liraya inecek.