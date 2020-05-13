BRICS Yeni Kalkınma Bankası'ndan Hindistan'a 1 milyar dolarlık Kovid-19 kredisi

BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) kurduğu Yeni Kalkınma Bankası, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere 1 milyar dolar acil durum kredisi verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Hindistan'a verilen 'Acil Durum Destek Programı Kredi', Yeni Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan'da onaylandı.

Yeni Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Xian Ju, "Banka, afet döneminde üye ülkelere destek verilmesi ilkesine tamamen bağlı. Hindistan'a verilen Acil Durum Destek Programı Kredisi, Hint hükümetinin Kovid-19'la mücadeleye yönelik acil finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin talebine hızlı şekilde yanıt verilerek onaylandı" dedi.

Program, Hindistan'ın sağlık sistemini geliştirmenin yanı sıra kırılgan ve mağdur gruplara acil ekonomik destek sağlanması amacını taşıyor.

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bugün 2.415'e yükselirken ülkedeki toplam vaka sayısı 74.281 olarak kaydedildi.

Şangay merkezli Yeni Kalkınma Bankası, 2014 yılında kurulmuş olup 100 milyar büyüklüğüne sermayeye sahip.