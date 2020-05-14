Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim geldi.
İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5.40 liraya, Ankara'da 5.54 liraya, İzmir'de 5.57 liraya gerileyecek.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) May 14, 2020
15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 7,
Motorinde 12 KRŞ/LT
pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5.16 liraya, Ankara'da 5.24 liraya, İzmir'de 5.26 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar şirketler ve şehirlere göre değişiklikler gösterebiliyor.
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