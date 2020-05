Bloomberg: ABD’de et, sadece zenginlerin alabileceği bir ürün haline geldi

Bloomberg, Amerikan marketlerinde et satışlarının neredeyse durduğunu, ağırlıklı olarak yüksek gelirli insanların alışveriş yaptığı marketlerde ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

Bloomberg, koronavirüs salgınının ABD'de sosyo-ekonomik eşitsizliği ortaya çıkardığını ve düşük gelirli insanları daha fazla etkilediğine dikkat çekti.

Büyük fabrikalarda, genellikle hastalık izni almak istemeyen düşük gelirli ailelerden gelen kişiler çalışıyor. Buna ek olarak artan işsizlik ve gelir kaybıyla karşı karşıya kalan tüketiciler, et için fazla para ödemek ya da et yememek gibi bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Et fiyatları Nisan ayının başından bu yana yükselmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, Kovid-19 pandemisinin premium et ürünlerinin üretimi üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. Çiftlik hayvanları organik meralarda yetiştiriliyor ve etin işlenmesi nispeten küçük fabrikalar veya yerel kasap dükkanları tarafından yapılıyor. Böyle bir üretim şekli, sosyal mesafeye uyulmasını daha fazla kolaylaştırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, birkaç bin et endüstrisi çalışanının Kovid-19’la enfekte olduğunu açıkladı. Merkeze göre, enfeksiyonun yayılmasında en önemli faktör, bu alanda çalışanların birbirinden uzak durmada çektikleri zorluklardır.

ABD'deki önde gelen et üreticileri, Kovid-19 pandemisinin bazı büyük fabrikaların kapanmasına neden olduğunu ve olası bir üretim sıkıntısının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.