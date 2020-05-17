Salgın sonrası 'dört sektör' planı

Koronavirüs salgınının ardından ekonomide canlanma yaratmak için başlatılan çalışmalar, AK Parti'nin yetkili kurullarında değerlendirildi. Erdoğan, "Salgınla mücadele ile üretim ve normalleşme süreci dengeli bir şekilde götürülmeli. Birini yaparken diğerini ihmal etmeyeceğiz. Büyümeye odaklanmalıyız" dedi.
Öncelik verilecek sektörler dört başlıkta toplanırken, e-ticaret, tarım, sağlık ve dijitalleşmeye yönelik yasal altyapı çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre AK Parti'nin son MYK toplantısında gündeme gelen 'Korona sonrasına hazırlık' çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı birkaç toplantıda yeniden ele alındı. Erdoğan, ekonomideki sorunların aşılması için talimat verdiği, "Salgınla mücadele ile üretim ve normalleşme süreci dengeli bir şekilde götürülmeli. Birini yaparken diğerini ihmal etmeyeceğiz. Büyümeye odaklanmalıyız" dedi.
Toplantılarda, büyüme ve istihdama yönelik adımlar atılması için alınacak kararlar üzerinde durulduğu belirtildi. Yapılan hazırlıklar çerçevesinde, salgın ile birlikte öne çıkan sektörlerde istihdamın artırılmasına dönük politikalar izlenecek. Bu alanlarda gerekli eğitim altyapısı ve teşvik sistemi için hazırlık yapılacak.
Toplantılarda yapılan değerlendirmeler şöyle: "Salgın nedeniyle bütün dünya, e-ticarete yönelecek. Buna ilişkin altyapının oluşturulması, eleman yetiştirilmesi sağlanacak. Tarım en kritik sektörlerinden biri haline gelecek. Gıda sektörünü de içine katarak, bu alanda yeni yatırımlar ve istihdam olanaklarının arttırılmasıyla ilgili kararlar uygulamaya konulacak. Dijitalleşme, her alanda çok yaygınlaşacak. Yazılımcı yetiştirme projelerine öncelik verilecek. Sağlık sektörünün eksikliklerine öncelik verilecek. Tüm sağlık cihazları, maskeden solunum cihazına, tanı kitlerine kadar Türkiye’de üretimine geçilmesi için alt yapı sağlanacak."
Öte yandan yabancı yatırımcılara güven verilmesi, bürokrasinin azaltılması, yargı ve adalet sistemine ilişkin endişelerin giderilmesi için adımlar atılması gerekiyor.
Parti kurmayları, bu konuda yeni dönemde yasal düzenlemelere gidilebileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "İhracat başta olmak üzere, ertelenen tüm sektörler hızla devreye girecek. Tekstil sektörü, bu süreçte çalışmaya devam etti. Ürün değiştirdi, maske üretti. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde normalleşmeye geçtikçe, talepleri arttıkça, bizde onlara bağlı olarak hızlı ekonomik taleplerini karşılamaya başlayacağız. Özellikle ara mallar konusuna canlanma yaşanacak."
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