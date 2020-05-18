Fitch: Türkiye'de şu an için fonlama krizi işareti yok

Fitch Ratings analisti Douglas Winslow, Türkiye'nin göreceli olarak düşük borç seviyesi ve finansal piyasa türbülansını başarı ile atlatmasının kredi notunun cari koronavirüs ve kur gerilimlerine dayanmasına yardım ettiğini belirtti.

Fitch Ratings analisti Douglas Winslow, Türkiye'nin hali hazırda BB seviyesinde kredi notuna sahip olmasına neden olarak göreceli olarak düşük döviz rezervlerine karşın büyük dış finansman ihtiyacının Merkez Bankası'nın zayıf kredibilitesi ile bir araya gelmesini gösterdi.

Winslow, bu problemler olmasa Türkiye'nin kredi notunun 3 kademe daha yukarıda olma potansiyeli taşıdığını da savundu.

Türkiye için şubat ayında yapılan gözden geçirmeden bu yana görünümün dramatik şekilde değiştiğini de belirten Winslow, koronavirüs salgınının etkisi ile Türk ekonomisinin 2020 yılında en az yüzde 2 daralmasını beklediklerini vurguladı.

Dünya'nın haberine göre, dış baskıların bankalar ve şirketler üzerinde daha akut finansman stresini beslemesi halinde not indiriminin tetiklenebileceğini anlatan Winslow "Ancak şu anda böyle bir şey görmüyoruz" diye konuştu.

'Türkiye'nin hala biraz mali alanı olduğunu düşünüyoruz'

Kamu borcunda kaçınılmaz artışın 'durağan' görünüme sahip kredi notu için yönetilebilir olması gerektiğini de belirten Winslow, "Kamu borcunun GSYH'ya oranının yüzde 38'in üzerine çıkacağını, ancak hala BB seviyesinde bir not için göreceli olarak güçlü bir taraf olmayı sürdüreceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı ve BB seviyesinde nota sahip ülkeler için medyan borç/GSYH oranının yüzde 51 olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin hala biraz mali alanı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Winslow, Türk Lirası üzerinde yeniden baskı oluşması halinde, Türk otoritelerin daha fazla sermaye kontrolü uygulamaları olasılığı dışlamadıklarını anlatan Winslow, "Ancak daha olası senaryonun faiz artırımı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Fitch analisti, finansal piyasalara lirada kısa pozisyon alınmasını zorlaştırma, ithalatı azaltacak yönetimsel tedbirler, yüksek tarifeler veya vergi tedbirleri gibi müdahalelerin devam edebileceğini de vurguladı.

Winslow, bir IMF programının muhtemel olmadığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı'nın tüm maliyetine rağmen bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.