Altın fiyatları 8 yılın zirvesinde

Küresel piyasalarda Kovid-19 pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları ons başına 1.760 doları aşarak 2012 yılının ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artışla 386.8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı önceki kapanışın yüzde 0.7 üzerinde 389.4 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.603 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 1.2 üzerinde 1.762.7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceği, gram altında ise 385-395 bandının izleneceği belirtildi.